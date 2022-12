I fatti del giorno - America latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Perù: presidente Boluarte in Brasile, parlamento discute gestione vacanza dei poteri - Il Parlamento del Perù si riunisce nella serata di oggi per decidere come gestire il vuoto di potere che si potrebbe creare con il viaggio in Brasile della presidente, Dina Boluarte, per l'insediamento di Luiz Inacio Lula da Silva. La commissione Affari costituzionali deve infatti decidere se accettare la proposta del governo secondo cui i poteri, non essendoci un vice presidente, possano essere conferiti temporaneamente al presidente del Congresso, José Willliams. L'idea, sulla quale i parlamentari non hanno ancora trovato la piena intesa, è quella di trasferire a Williams solo le funzioni di rappresentanza e amministrative, "che permettano il funzionamento base della presidenza". Una riforma legislativa puntuale che non autorizzerebbe in nessun modo il presidente del Congresso a intestarsi atti di governo. (Res)