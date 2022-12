Pa: Crosetto, chi giudica frase taglio catene burocratiche irrispettosa vuole svendere Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si, confermo, ho detto che va usato il machete per tagliare le catene burocratiche che imprigionano l’Italia: ne sono convinto". Lo scrive su Twitter il ministro della Difesa, Guido Crosetto. "Chi cerca di far passare questa frase come irrispettosa della democrazia o violenta contro qualcuno, è chi vuole svendere il paese ad altri", ha aggiunto Crosetto. (Res)