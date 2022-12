Sicurezza: P. De Luca (Pd), decreto sui rave cambiale elettorale ai No vax

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto Giustizia in esame alla Camera "è il manifesto ideologico della destra. Inventa un'emergenza inesistente sui rave in Italia - creando gravi pericoli di restrizioni arbitrarie delle libertà di manifestazione - e inserisce surrettiziamente norme per reintegrare anticipatamente in servizio medici e sanitari No Vax e sospendere le sanzioni per chi non ha rispettato gli obblighi vaccinali. Una cambiale elettorale ai negazionisti sanitari, uno schiaffo a chi, invece, ha rispettato le regole contribuendo in modo decisivo alla lotta contro il Covid". Lo afferma Piero De Luca, vicecapogruppo Pd alla Camera. (Rin)