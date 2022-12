India: ministro dello Sport, governo lavora a candidatura per Olimpiadi 2036

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’India potrebbe ospitare le Olimpiadi del 2036. Lo ha dichiarato il ministro dello Sport indiano, Anurag Thakur, in un’intervista al quotidiano “The Times of India”. L’esponente del governo ha precisato che la città candidata a sede dei Giochi olimpici potrebbe essere Ahmedabad, nello Stato del Gujarat. “Sappiamo tutti che le assegnazioni sono prenotate fino al 2032. Ma dal 2036 in poi abbiamo delle speranze e sono sicuro che l’India sarà pienamente preparata e farà una proposta per le Olimpiadi”, ha affermato Thakur. “L’India sta considerando molto seriamente una candidatura per il 2036”, ha aggiunto. Il ministro, inoltre, ha riferito che il governo, in collaborazione con l’Associazione olimpica indiana (Ioa), sta lavorando a una tabella di marcia da presentare nella sessione del Comitato olimpico internazionale (Cio) che si riunirà a Mumbai nel settembre del 2023. L’India ha ospitato i Giochi asiatici nel 1982 e i Giochi del Commonwealth nel 2010.(Inn)