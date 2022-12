Ucraina-Russia: Servizi di Kiev sequestrano beni di filiale Gazprom a Chernihiv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Servizio di sicurezza ucraino (Sbu) ha sequestrato alcuni beni appartenenti ad una delle filiali di Gazprom a Chenihiv, nell'Ucraina settentrionale. Secondo un messaggio pubblicato sul canale Telegram dell'Sbu, la società avrebbe venduto all'ingrosso olio per motore prodotto in Russia e altre attrezzature per manutenzione dei veicoli importate illegalmente in Ucraina. Inoltre, il terreno dell'impresa sarebbe stato utilizzato dalle forze russe per ospitare i soldati e le attrezzature militari. Sulla base delle prove raccolte, Sbu ha bloccato i diritti societari, ha sequestrato beni immobili e il parco automezzi dell'azienda che sarebbe controllata dalla Russia. Il valore totale dei beni sequestrati è di oltre 35 milioni di dollari.(Kiu)