Italia-Iran: Tajani convoca ambasciatore Teheran e chiede immediata sospensione condanne a morte

20 luglio 2021

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha trasmesso oggi al governo dell’Iran, tramite l’ambasciatore designato di Teheran a Roma Mohammad Reza Sabouri, la condanna ufficiale dell’Italia della repressione violenta delle proteste da parte del regime, chiedendo la sospensione immediata delle condanne a morte. Il colloquio tra Tajani e il diplomatico iraniano, che non ha ancora presentato ufficialmente le lettere credenziali al presidente Sergio Mattarella, si è tenuto oggi alla Farnesina, mentre in Iran proseguono da oltre 100 giorni le proteste contro il regime degli ayatollah, le più vaste dalla Rivoluzione islamica del 1979. Secondo l’organizzazione non governativa con sede a Oslo (Norvegia) Iran Human Rights, almeno 476 persone sono rimaste uccise durante le proteste scoppiate in Iran dopo la morte della 22enne curda, Mahsa Amini, deceduta a Teheran lo scorso 16 settembre in seguito al suo arresto da parte della polizia morale per non aver indossato il velo in modo corretto. Secondo l'Ong tra i morti 64 sono minori. (segue) (Res)