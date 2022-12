Italia-Iran: Tajani convoca ambasciatore Teheran e chiede immediata sospensione condanne a morte (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tajani ha affermato che l'Italia “è ferma nel condannare la pena di morte”, ricordando che il Paese si è recentemente schierato in sede Onu con altri 125 Paesi a favore della moratoria contro la pena di morte. Il ministro ha osservato che tutte “le forze politiche sono favorevoli” perché nessuna autorità può arrogarsi il diritto di togliere la vita anche a un condannato. “A maggior ragione”, ha proseguito il ministro in riferimento alle esecuzioni di giovani manifestanti in Iran, “quando il reato commesso non è proporzionato a tale condanna”. Secondo Tajani, i giovani che sono stati condannati a morte in Iran “erano persone che avevano partecipato a delle manifestazioni”. Per Tajani, “nessuno ha il diritto di uccidere nessuno, nemmeno chi ha commesso crimini gravi”. Il ministro degli Esteri ha rivelato che l’ambasciatore iraniano ha affermato che riferirà al suo governo. “Per noi - ha proseguito - resta l’indignazione e la condanna, per altro espressa dal presidente Sergio Mattarella, dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni e da tutti quanti noi. Ci auguriamo che l’Iran risponda positivamente alle richieste dell’Italia”. (segue) (Res)