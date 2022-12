Italia-Iran: Tajani convoca ambasciatore Teheran e chiede immediata sospensione condanne a morte (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tajani ha inoltre ricordato che l’Italia ha portato avanti in questi mesi nei confronti di quanto stava accadendo in Iran “una posizione di graduale crescita della condanna”, osservando che “la decisione di dare il via a esecuzioni capitali di giovani manifestanti ha rappresentato per noi la linea di non ritorno”. Il ministro ha ribadito: “O vengono sospese le esecuzioni oppure per noi è difficile cambiare atteggiamento. Continueremo a condannare quanto sta accadendo in Iran. Noi difendiamo i diritti umani, la libertà di stampa, la libertà di manifestare in ogni Paese del mondo”. (segue) (Res)