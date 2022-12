Italia-Iran: Tajani convoca ambasciatore Teheran e chiede immediata sospensione condanne a morte (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispondendo a una domanda sulla postura dell’Iran a livello internazionale, il ministro Tajani ha osservato che l’Italia sostiene il dialogo per il rilancio dell’accordo sul nucleare. “Ci auguriamo un atteggiamento responsabile (dell’Iran) nell’area mediorientale, perché riteniamo che si debba lavorare per la stabilità”, ha affermato il ministro. Tajani ha ricordato che l’incontro di oggi con l’ambasciatore designato dell’Iran era dedicato alla condanna ufficiale dell’Italia alla repressione delle manifestazioni in corso nel Paese. “Abbiamo dato tanti segnali in crescendo poi quando ci sono state le esecuzioni abbiamo voluto dare un segnale più duro. Ci auguriamo che questo ulteriore segnale venga recepito”, ha affermato Tajani. “Noi non possiamo rinunciare ai nostri valori. L’Italia e l’Europa sono impegnati a difendere i valori di libertà in tutto il mondo, altrimenti non ci saremmo schierati a sostegno dell’Ucraina, o di coloro che chiedevano libertà e democrazia in Venezuela“, ha aggiunto il ministro. Tajani ha ricordato che la pena di morte è una linea rossa e in merito ha citato la richiesta fatta nel 2017 (quando era alla guida dell’Europarlamento) al presidente turco Recep Tayyip Erdogan sulle conseguenze nei rapporti con l’Ue in caso di un ripristino della pena di morte in Turchia. “Cito questo esempio perché per noi la pena di morte è la linea di non ritorno, soprattutto quando viene utilizzata nei confronti di coloro che si oppongono al governo, per fatti o motivi futili”, ha affermato Tajani. (Res)