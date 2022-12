Congo-Kinshasa: governo presenta la sua proposta di riforma della Difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Repubblica democratica del Congo (Rdc) ha presentato in parlamento la sua proposta di politica per il settore della Difesa. Lo riferisce "Rfi", precisando che il documento prevede la creazione di un'industria della difesa rafforzata, nella quale integrare come riservisti i militari da poco pensionati, istituire una scuola per cadetti ed imporre la leva militare obbligatori per i giovani, in particolare - ha spiegato il ministro della Difesa Gilbert Kabanda - per “quelli che finiscono le discipline umanistiche”; Una riorganizzazione, commenta "Rfi", che non esisteva dal 1960, anno in cui il Congo si è reso indipendente dal Belgio. "Abbiamo pensato che si dovesse istituire un sistema di servizio militare a contratto per alcuni dirigenti tecnico scientifici che sarebbero stati assegnati ai nostri laboratori di ricerca con un contratto di 5 anni, 10 anni come si fa in certi paesi”, ha dichiarato Kabanda, affermando che la riforma intende promuovere la fiducia nelle Forze armate, permettendo all'esercito - attualmente formato da circa 150mila uomini - di triplicare il numero dei suoi aderenti. Il piano prevede che anche l'esercito sia dotato di un sistema e di strutture contro la criminalità informatica e la criminalità transfrontaliera, e di lavorare sulla diplomazia della difesa. (Res)