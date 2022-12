Legge Bilancio: Manca (Pd), fa aumentare diseguaglianze e povertà, nessuna risposta a Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una manovra inadeguata e non solo iniqua, perché fa crescere le diseguaglianze e la povertà. E' evidente che non affronta i problemi reali del Paese con misure d'intervento strutturali. Non abbiamo mai pensato di fare ostruzionismo perché l'esercizio provvisorio sarebbe stato un grave danno per il Paese, ma se viene proposta più precarietà e condoni, se invece di investimenti si mettono in dubbio le riforme del Pnnr, allora non c'è possibilità di dialogo. Per il Pd le priorità sono indispensabili interventi per restituire potere di acquisto ai salari, mentre invece il governo spinge famiglie verso la povertà. Il Paese aveva bisogno di risposte immediate su salute, istruzione formazione risorse umane, ma in questa manovra non c'è il nulla, a parte tagli". Lo ha detto il senatore Daniele Manca, capogruppo Pd in commissione Bilancio, intervenendo in discussione generale in Aula.(Rin)