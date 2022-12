Brasile: insediamento Lula, chiesta sospensione porto d'armi durante cerimonia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Forza nazionale di sicurezza pubblica è stata creata nel 2004, proprio durante il primo mandato presidenziale di Lula, come strumento di cooperazione tra gli Stati del Brasile e il governo federale. Un corpo, spiega il ministero di Giustizia da cui dipende, che aiuta le amministrazioni locali "nelle attività e servizi imprescindibili per il mantenimento dell'ordine pubblico, la sicurezza delle persone e del patrimonio", potendo anche intervenire "in situazioni di emergenza e calamità". L'organismo, che non è parte delle Forze armate, è composto da effettivi della Polizia militare, vigili del fuoco militari e polizia civile: agenti non alle dirette dipendenze dello Stato ma scelti, fino a un periodo di due ani, per essere istruiti e integrare il corpo. (Brb)