Covid: opposizioni in Senato chiedono informativa urgente di Schillaci

- Le opposizioni (Pd, M5s, Azione-Italia viva e Avs) hanno chiesto nell'Aula del Senato che il ministro della Salute, Orazio Schillaci, riferisca con un'informativa urgente sulla possibile nuova emergenza legata alla pandemia da Covid in seguito all'ordinanza da lui stesso emanata sull'obbligo di tamponi antigenici Covid 19, e relativo sequenziamento del virus, per tutti i passeggeri provenienti dalla Cina e in transito in Italia. (Rin)