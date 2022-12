Francia: Covid, pronti a studiare "misure utili" dinanzi ad aumento casi in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dinanzi all'aumento dei contagi di coronavirus in Cina la Francia è pronta a "studiare tutte le misure utili che potrebbero essere applicate di conseguenza" in collaborazione con i partner europei e nel "quadro giuridico esistente". Lo ha reso noto il ministero della Salute francese all'emittente televisiva "BfmTv". Dal primo agosto, con la fine di molte restrizioni sanitarie, i viaggiatori non hanno "più nessuna formalità da compilare prima del loro arrivo in Francia, poco importa il Paese o la zona di provenienza", ha ricordato il ministero.(Frp)