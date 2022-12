Energia: Nord Macedonia, presidente Commissione regolatrice annuncia diminuzione tariffe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prezzo dell'energia elettrica per le famiglie della Macedonia del Nord dal primo gennaio diminuirà nelle due tariffe più economiche di erogazione. Lo ha annunciato oggi in una conferenza stampa il presidente della Commissione regolatrice dell'energia (Rke), Marko Bislimoski, ripreso dall'agenzia di stampa "Mia". "Il prezzo dell'elettricità per le famiglie che appartengono alla prima fascia di costo diminuirà del 4,11 per cento, per la seconda del 2,95 per cento, mentre per quelle del terzo blocco di tariffe verrà aumentato di uno 0,85 per cento e per il quarto del 7,65 per cento", ha detto Bislimoski. Il presidente della Rke ha inoltre annunciato che anche il prezzo dell'elettricità per i piccoli consumatori diminuirà del 20,15 per cento dal primo gennaio. "Tale prezzo verrà applicato a 70 mila aziende del Paese che hanno dovuto affrontare un aumento dei costi nel periodo passato. Si tratta di piccole e microimprese, negozi di parrucchieri, barbieri, caffè", ha affermato Bislimoski, secondo cui il 99,2 per cento delle famiglie macedoni avrà prezzi dell'elettricità ridotti. "Se le famiglie continuano a risparmiare, una percentuale molto piccola avrà un aumento dei costi dell'elettricità. Si tratta di misure concrete che aiuteranno i cittadini a migliorare il proprio tenore di vita", ha affermato Bislimoski. (Seb)