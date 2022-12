Sicurezza: Baldino (M5s), inaccettabile annuncio ghigliottina su decreto sui rave

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' inaccettabile che il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Ciriani, scarichi sulle opposizioni l'incapacità del governo e della maggioranza di lavorare in Parlamento. Annunciare il ricorso alla ghigliottina, la più dura forma di soppressione del dibattito parlamentare, dopo aver negato al Senato come alla Camera qualsiasi apertura alle proposte costruttive delle forze di minoranza, significa non avere alcun rispetto della dialettica politica e dei cittadini, non solo di quelli che si sentono rappresentati dalle forze di opposizione". Lo afferma in una nota la deputata Vittoria Baldino, vicepresidente del gruppo M5s a Montecitorio. "Il Movimento cinque stelle sta conducendo una battaglia nel solo interesse dell'Italia, della legalità, del contrasto alle mafie e alla corruzione - continua la parlamentare -. Anziché alzare in maniera inaudita livello di arroganza, il governo avrebbe dovuto e potuto lasciare che il decreto legge rave venisse modificato e migliorato in modo costruttivo e utile al Paese. Invece hanno alzato un muro e hanno pure peggiorato il testo, smantellando i principi cardine della legge 'Spazzacorrotti' e arrecando danni che l'Italia pagherà per anni. La loro scelta è stata politica e molto chiara: hanno iniziato ad attuare il loro piano di smantellamento del contrasto ai reati dei colletti bianchi, spianando la strada a corrotti, corruttori e grandi reti criminali. Di fronte a questo scempio si assumano tutte le loro responsabilità di fronte al Paese".(Com)