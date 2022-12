Veneto: assessore Protezione Civile, nel 2022 risultati di grande portata per il territorio frutto di grande impegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2022 "si riassume in tre grandi risultati: l'autonomia in ambito idroelettrico, la nuova legge regionale sulla Protezione Civile votata in consiglio regionale all'unanimità e l'aggiornamento del piano rifiuti che ci conferma regione leader a livello nazionale con il plauso dal presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani". Queste le parole di Gianpaolo Bottacin, assessore regionale all'Ambiente, al Dissesto idrogeologico e alla Protezione civile durante la conferenza stampa odierna. "Più che di numeri quest'anno dobbiamo parlare di risultati di grande portata per il territorio veneto e anche per il bellunese, frutto di grande lavoro e costante impegno. In primo luogo – ha poi rimarcato - si tratta dell'approvazione della legge sull'autonomia energetica derivante dall'idroelettrico e le grandi derivazioni di acqua ad uso idroelettrico che ora appartengono al territorio. Con l'approvazione lo scorso novembre della legge regionale 24/2022 abbiamo definito l'autonomia in un settore strategico come l'idroelettrico arriva anche in Veneto e soprattutto a Belluno. Una svolta epocale che, almeno in questo settore, pone il nostro territorio alla pari del Trentino" ha poi concluso Bottacin. (Rev)