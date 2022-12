Sicurezza: Fratoianni (Avs), decreto sui rave scelta sbagliata ed ipocrita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo governo e questa maggioranza "hanno motivato questo decreto come la prima delle emergenze del Paese a cui dare una risposta. Un decreto necessario per prendersi cura della salute e della sicurezza dei nostri giovani, forse delle loro anime o anche del loro fisico, di fronte al rischio che corrono in questi pericolosi luoghi di devianza, i rave party. Eppure questo governo e questa maggioranza si occupano e si sono occupati assai poco dei nostri giovani quando la loro malattia si chiama precarietà, assenza di futuro, povertà, quando è la diseguaglianza a schiacciare le loro aspirazioni". Lo ha affermato il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza Verdi e Sinistra, intervenendo nell'Aula di Montecitorio sul decreto legge Rave. "Questa destra è lassista sui morti sul lavoro - ha proseguito il leader di Si - che rappresentano una tragedia epocale in un Paese come il nostro, è lassista quando le scuole troppo spesso rischiano di crollare sulla testa degli studenti, è lassista in un Paese come l'Italia dove il femminicidio è spesso e volentieri il frutto di una diffusione lecita o illecita di armi in circolazione. La priorità della destra è scatenare un dispositivo punitivo e di controllo contro i rave party. Una cosa deve essere chiara e la destra deve farsene una ragione: i rave party sono un fenomeno sociale che peraltro ha una lunga storia e non si governano i fenomeni sociali con il diritto penale. Non si fa perché è uno strumento inappropriato, spesso e volentieri dannoso e soprattutto inefficace. Questa destra sa bene - ha concluso Fratoianni - che lo strumento punitivo non cancellerà i rave. E' per questo che consideriamo questo provvedimento del governo una scelta sbagliata, irragionevole e ipocrita. Ci opporremo qui e fuori di qui". (Rin)