Ungheria: ministro Esteri, industria auto elettriche è punto d’incontro tra Oriente e Occidente

- L’Ungheria nel 2022 ha infranto il proprio record di investimenti nel Paese. Lo ha reso noto il ministro degli Esteri magiaro, Peter Szijjarto, in un messaggio su Facebook. Gli investimenti quest’anno hanno raggiunto 6,5 miliardi di euro. La Corea del Sud è al primo posto in termini di volume, mentre la Germania lo è per numero di posti di lavoro creati. Per Szijjarto, la struttura degli investimenti in Ungheria è equilibrata: il 48 per cento proviene da Oriente, il 42 per cento da Occidente, mentre il restante 10 per cento è ungherese. La gran parte di questi investimenti è indirizzata al settore delle auto elettriche. “Per noi ungheresi, l’obiettivo non può essere nessun altro se non quello di restare fuori dalla recessione per mantenere il ritmo di sviluppo dell’economia. Questo può avvenire solo se portiamo quanti più investimenti possibile nel Paese. (Vap)