Infrastrutture: Anas, allo studio interventi per rischio valanghe su tunnel di Tenda

- In merito alla notizia circolata nelle ultime ore sugli organi di stampa relativamente ai lavori di sistemazione del versante in prossimità dell’imbocco lato Francia della nuova canna e del tunnel storico del Colle di Tenda, come da indicazioni della Conferenza intergovernativa Italia-Francia (Cig) tenutasi il 6 settembre 2022 e riportato anche nel comunicato stampa della stessa, è in corso uno studio, commissionato da Anas all’impresa Edilmaco, relativamente al potenziale rischio di caduta valanghe, anche nel contesto dell’evoluzione del fenomeno in seguito ai cambiamenti climatici. Tale studio – riferisce una nota di Anas – una volta completato, sarà analizzato nel corso di una prossima Cig, a valle della quale saranno definite le eventuali opere da eseguire. Occorre sottolineare che al fine di fare fronte a tale evenienza e come indicato sempre dalla Cig tenutasi il 6 settembre 2022, è già stata prevista la somma di circa 6 milioni di euro nelle somme a disposizione del quadro economico della commessa. Pertanto, nel caso si rendesse necessario eseguire tali opere si conferma che le somme sono già state previste nell’ambito dell’attuale quadro economico e non si renderanno necessari finanziamenti aggiuntivi. (Rin)