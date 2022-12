Commercio: Bordoni (Lega), mercati rionali cuore delle città, crocevia di persone e tradizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I mercati rionali sono fondamentali nella cultura e nella storia delle città e centro di fondamentale rilevanza per l'economia locale, creano ricchezza e lavoro per oltre 5.000 operatori solo sul territorio romano. Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino e responsabile romano della Lega Salvini Premier Davide Bordoni, curatore della prefazione del libro 'L'Europa dei mercati rionali e l'opportunità del Pnnr per i mercati italiani', scritto dall'imprenditore Mauro Loy, che sarà presentato in Campidoglio domani, 29 dicembre, alle 11, nella Sala del Carroccio alla presenza, tra gli altri, del sottosegretario Claudio Durigon e dell'europarlamentare Antonio Maria Rinaldi. Previsto in chiusura anche un intervento del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. "Roma conta 136 mercati che, per mancanza di visione e politiche rigenerative non riescono a diventare dei poli di interesse turistico e, soprattutto, a rispondere alle attuali esigenze dei consumatori", spiega. (segue) (Com)