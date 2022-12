Commercio: Bordoni (Lega), mercati rionali cuore delle città, crocevia di persone e tradizioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I mercati sono un elemento di punta di filiere ben più composite e in cui operano numerosi soggetti economici. Basti pensare alla logistica, per la quale mancano ancora una pianificazione e una condivisione di strategie per ottimizzare la consegna delle merci ponendo come soggetto di approvvigionamento principale i centri agroalimentari che abbiamo nelle più grandi città, come il Car di Roma, il Caab di Bologna, il centro agroalimentare di Napoli o il Nordest mercati - spiega Bordoni - Mancano anche i processi di digitalizzazione necessari ai centri agroalimentari per diventare vere piattaforme distributive del prodotto alimentare fresco e mezzi che riducano i livelli di inquinamento, così come una strategia vera di pianificazione logistica che assicuri una consegna delle merci efficace, efficiente e tempestiva. Ed ecco che il Pnnr viene in aiuto delle filiere: prendendo spunto da ciò che avviene nelle piccole realtà e scalando l'intera filiera, è possibile comprendere dove poter intervenire con successo", conclude il consigliere della Lega Salvini Premier. (Com)