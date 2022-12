Pnrr: Fitto, raggiunti obiettivi in scadenza il 31 dicembre 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla data di insediamento del governo sui 55 obiettivi da raggiungere entro il 31 dicembre 2022 ne risultavano conseguiti 25. Alla data odierna, 28 dicembre 2022, risultano raggiunti tutti i 55 obiettivi. In poco più di 60 giorni - informa una nota - sono stati adottati: 2 decreti legislativi (adottati i pareri delle Camere e della Conferenza Stato-Regioni e Unificata); 12 decreti ministeriali; 3 interventi normativi in legge di Bilancio. L’azione di impulso e coordinamento ha consentito di: istituire e rendere operativa l’Agenzia cybersecurity; completare il Polo strategico nazionale destinato ad ospitare i dati e i servizi strategici di Pa centrali, locali e strutture sanitarie (transizione digitale); adottare gli atti attuativi della riforma dei servizi idrici; costituire e rendere operativa la società 3I (Inps, Inail e Istat); completare l’approvazione della riforma dei servizi pubblici locali; ridurre gli oneri di sistema impropri dalle bollette energetiche; completare la riforma della scuola; convocare due riunioni della Conferenza Stato-Regioni e Unificata per acquisire tutti i pareri necessari all’adozione degli atti e dei decreti; adottare in Consiglio del ministri il nuovo Codice dei contratti pubblici; completare tutti gli adempimenti connessi alla riforma dell’amministrazione fiscale; adottare il Piano nazionale e una road map attuativa per la lotta al lavoro sommerso. (Com)