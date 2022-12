© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tampone obbligatorio per chi arriva dalla Cina. Nessun allarmismo, ma il ministro Schillaci venga in Aula a riferire. L’Italia non può permettersi di vanificare quanto fatto finora e gravare di nuovo su un Sistema sanitario già in affanno, a cui il governo destina solo briciole". Lo scrive su Twitter la senatrice di Azione-Italia viva, Mariastella Gelmini. (Rin)