Legge Bilancio: Lirisi (Fd'I), finanziaria giusta in momento difficile

- "Questa Manovra è la cartina al tornasole del nostro governo. Un governo nato solo 60 giorni fa e che ha messo al centro, per quanto ha potuto, il Parlamento. La Manovra si è potuta fare al meglio con le risorse e le tempistiche che avevamo a disposizione. Gli italiani non vogliono da noi miracoli, vogliono che portiamo a casa una finanziaria giusta in un momento difficile. Chiedono una politica nuova che porti avanti una visione e che poi si sottopone al giudizio degli elettori. Questa legge di Bilancio è stata giudicata positivamente dall'Ue e da Gentiloni, non capisco come non lo faccia l'opposizione. È stato fondamentale portare a casa la finanziaria entro il tempo stabilito, sostenendo le famiglie e le imprese per il bene dell'Italia". Lo ha detto in discussione generale in Aula il senatore di Fratelli d'Italia, Guido Quintino Liris. (Rin)