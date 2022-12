Campidoglio: la commissione speciale Giubileo da oggi ha una sede al centro storico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una sede per la commissione capitolina speciale Giubileo in piazza del Popolo, in un immobilie comunale inutilizzato da anni. Ad annunciarlo, con un messaggio sui social network, è il presidente della commissione, il consigliere di Azione, Dario Nanni. "Finalmente abbiamo preso possesso della sede della commissione Giubileo 2025 - scrive Nanni -. L'abbiamo attesa come la pioggia d'estate, ma le cose belle bisogna saperle aspettare. Una location straordinaria, sopra la chiesa di Santa Maria del Popolo, recuperando un immobile di proprietà dell'amministrazione comunale inutilizzato da anni". La commissione dal prossimo anno incrementerà il lavoro in vista del completamento delle opere previste per il Giubileo del 2025. La collocazione in una sede dedicata consentirà di avere un punto di riferimento fisico sul territorio per le attività previste nei prossimi due anni, in occasione dell'apertura della Porta Santa in programma per l'otto dicembre 2024. (Rer)