Veneto: assessore Infrastrutture, rotatoria sulla Sp 11 valido esempio di collaborazione fra enti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Accolgo con piacere la sottoscrizione di questo accordo di programma che darà il via alla realizzazione di una rotatoria sulla strada provinciale della Val d'Adige, in grado di razionalizzare lo svincolo sul nuovo ponte sull'Adige a Peri di Dolcè, incrementando così la sicurezza alla circolazione stradale”. Lo ha dichiarato Elisa De Berti, vicepresidente e assessore regionale alle Infrastrutture e trasporti, commentando l'accordo di programma siglato da Veneto Stade, la Provincia di Verona e il Comune di Brentino Belluno. “Questo accordo, inoltre – ha proseguito –, rappresenta anche un valido esempio di collaborazione tra enti, a diversi livelli, che dimostra come i servizi pubblici che le amministrazioni sono tenute a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire obiettivi che esse hanno in comune". L'accordo mette al centro la progettazione e la realizzazione di una rotatoria sulla Sp 11 in località Rivalta con uno stanziamento di un milione di euro che saranno stanziati dalla provincia di Verona. (Rev)