Ambiente: Trenitalia, al via campagna su piccoli gesti che fanno bene al pianeta

- Spegnere la luce quando non serve, staccare le spine dei dispositivi elettronici eliminando gli stand-by, usare programmi eco per gli elettrodomestici prediligendo le fasce notturne, diminuendo così i consumi ed evitando sovraccarichi di richieste nella rete. Sono tanti – e spesso molto semplici, ma importanti – gli accorgimenti con cui possiamo risparmiare energia, limitare l'emissione di anidride carbonica e vivere in maniera più sostenibile, approccio che riguarda da vicino tutti noi e che può concretizzarsi sia attraverso grandi progetti che con semplici gesti quotidiani. Trenitalia, capofila del Polo Passeggeri del gruppo Fs, si impegna quotidianamente per esser “driver” di sviluppo sostenibile nel settore della mobilità e, al tempo stesso, è attiva nel coinvolgere i passeggeri sulle buone pratiche che possono essere d’aiuto per il Pianeta. È con questo obiettivo che è partita l’iniziativa “I nostri gesti insieme fanno la differenza”, campagna di sensibilizzazione sugli accorgimenti quotidiani che se applicati con costanza possono far bene all’ambiente che ci circonda. (segue) (Rin)