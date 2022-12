Ambiente: Trenitalia, al via campagna su piccoli gesti che fanno bene al pianeta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I suggerimenti sono condivisi a bordo treno e nelle stazioni, ma la campagna di sensibilizzazione si estende anche sui monitor self-service, nelle sale dell’alta velocità per i clienti CartaFreccia (Freccia Lounge e Freccia Club) e sul magazine La Freccia. La campagna, si legge su Fs News, costituisce anche l’occasione, per Trenitalia, di raccontare ai passeggeri il proprio impegno e le buone pratiche che da tempo mette in atto per un trasporto sempre più sostenibile: i sistemi di trazione sempre più efficienti, l’illuminazione a led, l’ottimizzazione della climatizzazione, la modalità “smart parking” che sui nuovi treni regionali abbatte fino al 30 per cento i consumi energetici e fa risparmiare energia anche a treno fermo, ai quali si aggiungono gli impianti fotovoltaici delle officine del gruppo, che solo nell’ultimo anno hanno evitato l’emissione in atmosfera di circa 1.700 tonnellate di CO2, e la certificazione ambientale di prodotto (Epd) conferita al Frecciarossa 1000, primo treno ad averla ottenuta. (Rin)