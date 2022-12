Sudafrica: in aumento i rapimenti a scopo di riscatto, autorità invitano alla prudenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Sudafrica sono in aumento i rapimenti a scopo di riscatto, e a titolo preventivo la polizia ha invitato i genitori ad essere vigili in luoghi come le spiagge ed i centri commerciali, teatro di diversi sequestri sull'ultimo periodo. Il fenomeno, riferisce la stampa locale, è evidente in province come quella dello KwaZulu-Natal, ma anche a Città del capo i casi sono in aumento, sebbene qui - ha osservato il consigliere per la sicurezza municipale Jean-Pierre Smith - il rapimento a scopo di riscatto o estorsione sia "relativamente recente". Secondo l'ong secondo Global Initiative Against Transnational Organised Crime, il fenomeno ha iniziato a crescere nel 2016 e ora sta registrando una crescita esplosiva. (Res)