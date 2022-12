Bulgaria: presidenza, prese misure per la sicurezza del giornalista Grozev ricercato in Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidenza della Repubblica della Bulgaria ha preso “delle misure” per garantire la sicurezza del giornalista investigativo Hristo Grozev, dichiarato nei giorni scorsi dalle autorità russe un ricercato federale. Lo riferisce la stampa di Sofia citando l’ufficio per le relazioni con i media della presidenza. L'ufficio ha precisato che le istituzioni bulgare erano in contatto con Grozev ancor prima delle pubblicazioni mediatiche sull'argomento. I dati anagrafici e la foto di Hristo Grozev sono apparsi il 26 dicembre nel database delle persone ricercate del ministero dell’Interno russo. Una nota precisava che Grozev è ricercato per la violazione di un articolo del Codice penale russo, senza però specificare quale. Secondo le informazioni dell'agenzia "Novosti", è stato avviato un procedimento penale contro il giornalista per diffusione di fake news. (segue) (Seb)