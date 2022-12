Bulgaria: presidenza, prese misure per la sicurezza del giornalista Grozev ricercato in Russia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A luglio il Servizio di sicurezza federale russo (Fsb) ha riferito che Grozev era coinvolto in un'operazione di intelligence militare ucraina. L'obiettivo era dirottare aerei da combattimento russi, e Grozev avrebbe trovato due corrieri per corrompere con del denaro un pilota militare russo. Lo scorso novembre Grozev ha vinto il Founders' Award del Centro internazionale per i giornalisti (International Center for Journalists - ICFJ). Grozev è entrato a far parte della redazione di “Bellingcat” nel 2015 ed è autore di numerose inchieste fra cui quella che ha accusato due alti ufficiali russi di coinvolgimento nell'abbattimento del volo Malaysia Airlines 17 nel 2014. Altre inchieste hanno riguardato le presunte ingerenze russe nel colpo di Stato del 2016 in Montenegro, l’avvelenamento dei cittadini russi Sergej e Julija Skripal nel 2018 e quello di Aleksej Navalny nel 2020. (Seb)