Nigeria: macchina irrompe sulla folla al carnevale di Calabar, sette morti e 29 feriti

- A Calabar, nel sud-est della Nigeria, l'irruzione di un'auto sulla folla ha provocato la morte di almeno sette persone ed il ferimento di altre 29. Lo ha riferito ai media il comandante della sicurezza stradale, Maikano Hassan, precisando che secondo le prime informazioni tra i feriti ci sarebbero cinque bambini. "Una Toyota Camry ha perso il controllo e si è schiantata contro una folla di spettatori" intenta ad assistere ad una parata per il carnevale che si tiene in questi giorni nella capitale del Cross River, ha spiegato il comandante, precisando che era in corso una sfilata di motociclette all'altezza della moschea di Bogobiri. In un comunicato, il governatore dello Stato, Ben Ayade, ha ordinato "l'immediata apertura di un'inchiesta per capire come l'automobilista sia riuscito a superare i controlli di sicurezza per accedere alle strade che erano chiuse al pubblico". La città di Calabar ospita ogni dicembre uno dei carnevali più famosi della Nigeria e dell'Africa occidentale, festa che richiama ogni anno quasi 2 milioni di persone. (Res)