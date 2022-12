Ucraina: Zelensky ai deputati della Verkhovna Rada, andiamo verso la vittoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha pronunciato il discorso di fine anno alla Verkhovna Rada, Parlamento monocamerale del Paese. Lo ha riferito su Telegram uno dei deputati, Yaroslav Zhelezniak. "Oggi il Parlamento si è riunito per la sua ultima seduta quest'anno", si legge nel messaggio. Il capo dello Stato ha ribadito che il Paese "avanza verso la vittoria", e lo scopo principale è quello di ripristinare l'integrità territoriale e liberare tutti i prigionieri di guerra, 1.456 dei quali sono già stati tornati in patria. Inoltre, Zelensky ha affermato che l'Ucraina "ha aiutato l'Occidente a ritrovarsi (...) e unirsi". La ricostruzione dell'Ucraina, ha proseguito, sarà "il più grande progetto economico d'Europa", e il ritorno del Paese alla normalità sarà assicurato dalla "unità nazionale" e dal "sostegno del mondo". Quest'ultimo è stato garantito grazie a 850 eventi diplomatici a cui il presidente ucraino ha partecipato dall'inizio del conflitto. Zelensky ha dichiarato che l'Ucraina diventerà un Paese con "uno dei complessi militari-industriali più moderni nel mondo", nonché un Paese leader nello sviluppo di energia verde. Infine, Zelensky ha affermato che il governo di Kiev dovrà continuare a sviluppare le relazioni con l'Africa e Paesi del Sud per garantire la sicurezza alimentare. (Kiu)