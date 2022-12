Legge Bilancio: Salvitti (Fd'I), dà risposte concrete è incentrata su crescita economica e giustizia sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quella che oggi, in quest'Aula, ci troviamo a esaminare è una manovra finanziaria politica imponente, frutto di un lavoro straordinario del governo e del Parlamento, basata sulla credibilità e sulla coerenza ma soprattutto in grado di dare risposte concrete alle urgenze della nazione. Il governo Meloni, infatti, ha mantenuto gli impegni presi con gli italiani e, in tempi record, ha messo a punto una legge di Bilancio incentrata su due grandi priorità: da un lato la crescita economica, sostenendo le imprese per mettere in sicurezza il tessuto produttivo; e dall'altro la giustizia sociale, tutelando i più deboli e supportando le famiglie e le categorie più fragili. Misure coraggiose - dal fisco al caro energia, dal lavoro alle politiche sociali, dal turismo all'agroalimentare proseguendo con la ricerca, la scuola, l'università e via così - tutte unite dal medesimo filo conduttore: l'amore per l'Italia e l'interesse nazionale. Un sincero ringraziamento quindi al presidente Giorgia Meloni, ai Ministri, ai tecnici e a tutti i colleghi della Camera e del Senato, che con spirito costruttivo non hanno risparmiato energie per dare agli italiani quelle risposte che per troppo tempo sono mancate". Lo ha dichiarato il senatore e dirigente di Fratelli d'Italia, Giorgio Salvitti, intervenendo in Aula durante la discussione generale sulla legge di Bilancio. (Rin)