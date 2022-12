Croazia: ministro Interno, ceceni che cercano di entrare violano regole concessione asilo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- I cittadini ceceni che cercano di entrare in Croazia violano le regole per la concessione dell'asilo. Lo ha dichiarato il ministro degli Interni croato Davor Bozinovic commentando la notizia di ieri diffusa dalla polizia di frontiera della Bosnia Erzegovina secondo cui decine di ceceni intendono chiedere asilo in Croazia dopo essere entrati in Bosnia Erzegovina, abusando del regime di esenzione del visto con la Russia. La polizia avrebbe avvertito che tra gli arrivi "potrebbero esserci combattenti del leader ceceno Ramzan Kadyrov". Nelle ultime settimane centinaia di cittadini della Federazione Russa provenienti dalla Cecenia e dal Daghestan sono sbarcati a Sarajevo adducendo il turismo come motivo della loro visita. (segue) (Seb)