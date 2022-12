Spagna: Comunità di Madrid, in aumento gli aiuti per il trasporto pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Comunità di Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha annunciato oggi che gli aiuti per il trasporto pubblico raggiungeranno il 60 per cento nella regione, di cui il governo centrale sovvenzionerà il 30 per cento. La presidente lo ha confermato durante la conferenza stampa in cui ha fatto il punto sulla gestione dell'anno 2022, dopo che il governo di Pedro Sanchez ha indicato che avrebbe mantenuto il sussidio del 30 per cento per il trasporto pubblico nel 2023 se le regioni autonome avessero aggiunto il loro 20 per cento. Ayuso ha osservato che, nonostante le "virulente campagne di attacco" contro il governo regionale, Madrid non ha intenzione di abbandonare nessuno" e ha ricordato che, a partire dal primo gennaio 2023, l'abbonamento al trasporto regionale per gli over 65 sarà gratuito. (Spm)