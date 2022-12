Decreto Aiuti quater: Evi (Avs), nuove trivelle in arrivo, da questo governo nessuna visione di futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo governo vuole favorire l'arrivo di nuove trivelle. Abbiamo appena votato in commissione Attività Produttive alla Camera il decreto Aiuti quater che prevede via libera a nuove concessioni di coltivazione ed estrazione di gas nei nostri mari". Lo afferma in una nota Eleonora Evi, co-portavoce di Europa verde e deputata di Alleanza verdi e sinistra, che prosegue: "Il governo Meloni procede dunque mentre incombe la crisi climatica e organismi scientifici internazionali come la Iea, Agenzia internazionale dell'Energia, peraltro piuttosto conservatore, raccomanda di non attivare alcun nuovo giacimento fossile. Quel poco di gas, briciole letteralmente, che verrà estratto dal sottosuolo italico non servirà certo ad abbassare le bollette e soddisfare i nostri bisogni energetici. Questo governo e questa maggioranza, sensibili solo alle richieste pressanti dell'industria fossile, che al contrario dovrebbe avere i minuti contati e scomparire al più presto, si riconfermano privi di alcuna visione del futuro e pronti a trascinarci nel baratro della crisi climatica", conclude Evi.(Com)