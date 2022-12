Venezia: Brugnaro, non mi sento sconfitto per le ultime elezioni, abbiamo piantato primo seme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo alle ultime elezioni "non mi sento affatto sconfitto. Se penso che siamo partiti da zero, dico che abbiamo preparato il terreno e piantato un seme. Abbiamo eletto due parlamentari come Martina Semenzato e Micaela Biancofiore, ci siamo federati in 'Noi moderati' e questo ci consente di lavorare per far crescere il partito in tutta Italia. Io mica mollo, anzi". Lo ha detto il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, in un'intervista pubblicata oggi dal quotidiano “Il Gazzettino”. (Rev)