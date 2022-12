Energia: Germania, Rwe firma contratto per fornitura Gnl da Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo per l’energia tedesco Rwe ha firmato un contratto per la fornitura di gas naturale liquefatto dagli Stati Uniti. Con una durata di 15 anni, l’intesa prevede che l’azienda ottenga 2,25 milioni di tonnellate di Gnl all’anno, pari a circa tre miliardi di metri cubi di gas. Le consegne non dovrebbero iniziare fino al 2027, secondo quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Il partner di Rwe è l’azienda statunitense Sempra Infrastructure, che sviluppa, costruisce e gestisce impianti di GNL sulla costa degli Usa sul Golfo del Messico. Altri stabilimenti della società si trovano sulla costa del Messico che affaccia sull’Oceano Pacifico. Sempra Infrastructure fornirà il Gnl per Rwe da un nuovo terminale a Port Arthur, in Texas, che dovrebbe essere operativo nel 2027. Secondo Andree Stracke di Rwe, l’accordo segna un altro passo importante verso la diversificazione dell'approvvigionamento di gas della Germania e verso l'aumento della sicurezza energetica dell’Europa nel lungo periodo. (Geb)