Sicurezza: Magi (Più Europa), decreto sui rave è obbrobrio giuridico

- Un decreto che "è un obbrobrio giuridico, dal contenuto talmente eterogeneo che è riconducibile anche in base al suo preambolo addirittura a quattro distinte finalità, che non hanno nulla in comune tra loro e che non sono neanche lontanamente riconducibili ad una matrice unitaria, in palese violazione delle norme e della Costituzione". Lo ha detto il deputato di Più Europa, Riccardo Magi, in Aula alla Camera, in sede di dichiarazione di voto sulla questione di fiducia posta dal governo sul decreto recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, numero 150, di obblighi di vaccinazione anti Sars-Cov-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali. (Rin)