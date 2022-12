Speciale infrastrutture: Sardegna, Giagoni (Lega), Olbia-Arzachena opera fondamentale, al lavoro per concretizzarla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La strada Olbia-Arzachena è un'opera strategica, per l'intero assetto viario del settore nord orientale della Sardegna e della Gallura. “Nessuna intenzione di lasciare da parte questa realizzazione necessaria per l'isola: questo collegamento permetterà di soddisfare le necessità della zona, di Olbia, dei centri minori”. Lo afferma il deputato sardo Dario Giagoni (Lega). “L'Anas ha programmato alcuni importanti interventi sulla statale 125 Orientale sarda, due dei quali sul tratto Olbia-Arzachena per metterlo in sicurezza e adeguarlo ad una strada a 4 corsie (tipo B) – ha spiegato l'esponente leghista - Interventi che sono sottoposti al commissariamento del Presidente della Regione e al momento risulta in corso l'iter autorizzativo. Sono certo che Matteo Salvini, già attento e attivo nello sblocco delle infrastrutture italiane, avrà alla sua attenzione anche questa realizzazione, affinché i lavori partano in tempi ragionevoli”. (Rsc)