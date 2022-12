Speciale infrastrutture: Portogallo, governo critica Tap per indennizzo di 500 mila euro a sottosegretaria Tesoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo portoghese ha chiesto "spiegazioni" alla compagnia aerea Tap in merito all'accordo con l'attuale sottosegretaria di Stato al Tesoro, Alexandra Reis, per il pagamento di 500 mila euro in seguito alla cessazione della sua attività di membro del comitato esecutivo della società. In una dichiarazione inviata all'agenzia di stampa "Lusa", Reis ha affermato che l'accordo di cessazione delle funzioni come "amministratore delle società dell'universo Tap" e la revoca del suo contratto di lavoro, entrambi richiesti dalla compagnia, sono stati concordati tra i team legali di entrambe. A questo proposito, la sottosegretaria ha chiarito di non aver "mai accettato" e di voler restituire "immediatamente" se fosse stata pagata, qualsiasi somma che ritenesse non fosse in "stretta conformità con la legge" nella sua partenza da Tap. Il quotidiano "Correio da Manna" aveva riportato il 24 dicembre che la nuova sottosegretaria aveva ricevuto un compenso di 500 mila euro per aver lasciato in anticipo la carica di direttore esecutivo della compagnia aerea a febbraio di quest'anno quando doveva ancora prestare servizio per due anni. In un comunicato, i ministri delle Finanze, Fernando Medina, e delle Infrastrutture, Pedro Nuno Santos, hanno emesso un'ordinanza in cui chiedono al consiglio di amministrazione di Tap informazioni sul quadro giuridico dell'accordo raggiunto con la sottosegretaria di Stato, compreso l'indennizzo pagato. (Spm)