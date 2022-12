Speciale infrastrutture: Marche, via libera a interventi su Galleria della Guinza, per ricostruzione post-sisma e per collegamenti con Umbria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Interventi ad hoc per la regione Marche sono stati approvati dal Cipess, su impulso del Mit guidato dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Anzitutto, c’è l’adeguamento del corridoio E78 Grosseto-Fano con lo stanziamento di 150 milioni per l'adeguamento della Galleria della Guinza. Si tratta di una decisione di vitale importanza per i collegamenti nella Regione. Sono state approvate anche molteplici opere puntuali necessarie dopo il terremoto e attese da tempo. Per tali interventi le procedure di gara saranno bandite entro il 30 dicembre prossimo. Il Cipess in data odierna ha poi approvato anche il progetto definitivo dell’intervento denominato “Intervalliva di Macerata, tratto Sforzacosta (svincolo Ss 77) – Pieve e collegamento al capoluogo, tratto Pieve – Mattei” che fa parte del maxi intervento in cui era stato suddiviso il Sistema di Viabilità “Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna”. Il progetto definitivo dell’intervento - ritenuto strategico - ha ottenuto (con prescrizioni e osservazioni) ogni autorizzazione, approvazione e nulla osta. L’intervento interessa i territori del comune di Macerata e del comune di Corridonia, entrambi nella provincia di Macerata. Tale infrastruttura stradale costituisce un nuovo collegamento tra le vallate del fiume Potenza e del fiume Chienti sulla direttrice Villa Potenza – Macerata, in particolare tra il centro abitato di Macerata (rotatoria di Via Mattei – zona Palasport) e la Ss 77 in corrispondenza della frazione di Sforzacosta in comune di Corridonia. Il costo dell’investimento attualmente stimato, comprensivo della valorizzazione delle prescrizioni e delle opere compensative, ammonta a 83.385.000 euro complessivi. L’opera, nel suo complesso, persegue l’obiettivo di migliorare l’accessibilità delle aree interne e periferiche del Paese e, in particolare lo stralcio funzionale di che trattasi, risulta il collegamento di un capoluogo di provincia ad un itinerario di interesse nazionale. (Rin)