Speciale energia: Cipess, Gava, contro caro-energia sbloccati ulteriori 200 milioni

- Nella riunione odierna del Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile ) "abbiamo sbloccato ulteriori risorse contro il caro-energia per le famiglie a basso reddito. Ben 200 milioni di euro. Mediante Regioni e Comuni, andranno a sostenere l'autoconsumo energetico dei cittadini più in difficoltà, favorendo la diffusione delle fonti rinnovabili, in particolare di pannelli fotovoltaici". Lo scrive su Twitter Vannia Gava, viceministro all’Ambiente e alla Sicurezza energetica. (Rin)