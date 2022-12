Albania: Corte d’appello conferma custodia cautelare per l’uomo che ha percosso Berisha

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte d’appello di Tirana ha confermato la custodia cautelare per Gerti Shehu, l’uomo che lo scorso 6 dicembre ha colpito al volto con un pugno il leader del Partito democratico, Sali Berisha. Il tribunale ha così respinto le richieste dei difensori di ricoverarlo in un ospedale psichiatrico o di sottoporlo agli arresti domiciliari. Shehu, 31 anni, ha aggredito Berisha mentre quest'ultimo marciava in una protesta di piazza convocata a Tirana in occasione del vertice Ue-Balcani occidentali. L’uomo ha preso a pugni Berisha in faccia, facendolo sanguinare. Shehu stato immediatamente fermato dalle guardie del corpo di Berisha e successivamente è stato percosso dai sostenitori del partito all’opposizione.(Alt)