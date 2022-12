Russia: ministro Energia, export elettricità in aumento rispetto al periodo pre-pandemico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni dell'energia elettrica russa sono aumentate del 15 per cento rispetto al periodo prima della pandemia di Covid. Lo ha affermato il ministro dell'Energia russo, Nikolaj Shulginov. "Le esportazioni di elettricità devono essere confrontate con l'anno scorso, con il 2021, ma questo non sarebbe opportuno, perché nel corso del 2022 uno dei principali Paesi ha rinunciato alle esportazioni (dalla Russia), quindi il confronto non sarebbe corretto", ha spiegato Shulginov in un'intervista all'emittente "Rossija 24". "Se confrontiamo invece con il 2020, alla fine dell'anno registriamo una crescita del circa 15 per cento rispetto al periodo prima della pandemia", ha aggiunto il ministro. (Rum)