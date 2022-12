Speciale energia: Mitsui, Rio Tinto collaboreranno alla decarbonizzazione delle catene di fornitura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso commerciale giapponese Mitsui & Co. e la compagnia mineraria anglo-australiana Rio Tinto collaboreranno per accelerare il processo di decarbonizzazione della catena di fornitura delle materie prime, in risposta alle pressioni in tal senso da parte di governi, investitori e opinioni pubbliche. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei", secondo cui le due aziende hanno siglato un memorandum d'intesa per lavorare assieme alla riduzione delle emissioni di CO2 nei processi siderurgici, per la fornitura di ammoniaca e idrogeno a Rio Tinto e per lo sviluppo di nuove forme di energia alternativa, contribuendo così a un futuro più sostenibile. Rio Tinto punta a dimezzare le proprie emissioni di anidride carbonica entro il 2030 rispetto ai livelli del 2018, e a conseguire la neutralità carbonica entro il 2050. L'azienda rappresenta da sola il 20 per cento del commercio marittimo mondiale di minerale di ferro, e proprio il minerale di ferro costituisce il 60 per cento del fatturato della compagnia, seguito da alluminio(19 per cento) e rame (12 per cento). (Git)