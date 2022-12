© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa settimana in Francia il consumo di energia è calato del 7,4 per cento rispetto alla media del periodo compreso tra il 2014 e il 209. è quanto emerge dai dati raccolti da Rte, società che gestisce la rete elettrica nazionale. I consumi continuano a calare, nonostante un rallentamento: la settimana precedente la contrazione era stata dell'8,1 per cento. (Frp)