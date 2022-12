Speciale energia: Russia, ministro Energia stima aumento export di elettricità in Asia a fine del 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni di energia elettrica russa in Asia aumenteranno a fine del 2022. È quanto dichiarato dal ministro dell'Energia russo, Nikolaj Shulginov, intervistato dall'emittente "Rossija 24". "Quest'anno possiamo parlare dell'aumento delle esportazioni (di energia elettrica) verso l'Oriente. In particolare, le esportazioni totali verso la Cina e la Mongolia sono aumentate del 20 per cento", ha riferito Shulginov. (Rum)